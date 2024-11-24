В Россию из Сирии вернули 26 детей

Группу российских детей из одного из лагерей на северо-востоке Сирии вернули в Россию, сообщили в пресс-службе российского МИД.

«Вернули на родину 14 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Они скоро встретятся со своими родственниками», — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

У одного ребенка врачи обнаружили травму ноги, ему потребуется лечение. Все вернувшиеся дети пройдут медицинское обследование в одной из столичных федеральных клиник и реабилитацию в московском ресурсном центре.

Всего из Сирии, Ирака, Пакистана, Турции вернули 592 ребенка, уточнили в министерстве.