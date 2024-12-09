В Российском университете кооперации состоялся форум молодежных некоммерческих организаций Московской области «Мы — будущее». Он был организован в рамках IV Межрегионального форума развития институтов гражданского общества, передает пресс-служба организаторов.

«Российский университет кооперации — вуз с вековой историей. Мы всегда с радостью поддерживаем и участвуем во всех инициативах, которые выдвигает Московская область, министерство и общественная палата. Сегодня на нашей площадке выступили ведущие спикеры из числа лидеров России. Они поделились своим опытом о том, как оказывать помощь, организовывать и проводить различные мероприятия, а также как лучше понять себя», — рассказал проректор по социальной работе и молодежной политике РУК, заместитель председателя Комиссии по делам молодежи, патриотическому воспитанию #ОПМО Иван Дзюбан.

Участниками форума стали представители молодежных НКО Московской областикоторые представили свои достижения области в реализации социально значимых программ и проектов.

«Форум „Мы — будущее“ стал площадкой для обмена опытом и поиска новых путей развития молодежных общественных организаций. Участники отметили важность таких встреч для выстраивания диалога и создания совместных инициатив», — отметил председатель комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию, руководитель студенческих отрядов Московской области, Павел Ковалев.

В рамках Форума прошел слет выпускников проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заместитель координатора общественных представителей Агентства стратегических инициатив по Москве и общественный представитель АСИ «Кадры и образование», полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика» Анастасия Селиверстова рассказала, как построить стратегию жизни и избавиться от негатива и как прокачать лидерские качества. Руководитель отдела развития библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия Министерство культуры и туризма Московской области Победитель 5-го сезона конкурса «Лидеры России» Юлия Зуева выступила с лекцией о мотивации молодежи к участию в общественной деятельности. О партнерском взаимодействии как ресурсе развития молодежной организации познакомила заместитель руководителя Дирекции по взаимодействию с научными центрами Департамента методического обеспечения «Движения Первых», финалист конкурса «Лидеры России», Татьяна Ильина.

«Форум „Мы — будущее“ имеет большое значение для формирования активной гражданской позиции у сегодняшней молодежи. Мастер-классы и лекции от выпускников конкурса „Лидеры России“ позволили участникам не только расширить свои горизонты, но и получить доступ к ресурсам и поддержке, необходимым для воплощения их идей в жизнь. Надеюсь, что слет поможет создать команду проактивной молодежи, способную эффективно решать актуальные социальные задачи и вносить вклад в развитие региона», — отметил руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия — страна возможностей» Глеб Узунов.

Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Московской области, Министерство информации и молодежной политики Московской области, Совет проекторов по молодежной политике и воспитательной работе образовательных организаций высшего профессионального образования Московской области, Российский университет кооперации и АНО «Россия — страна возможностей».