В российском регионе умерло вдвое больше людей, чем родилось

В Костромской области наблюдается тревожная демографическая ситуация. За первые пять месяцев 2024 года численность населения региона уменьшилась почти на 3 тысячи человек, сообщает АБН24 со ссылкой на Костромастат.

При этом смертность в области выросла на 19%, а рождаемость снизилась на 1,5%. В результате количество умерших более чем в два раза превысило число новорожденных.

Несмотря на сокращение миграционной убыли на треть, отток населения из Костромской области все же продолжается. За отчетный период из региона уехали 4845 человек, в основном в другие регионы России. При этом на постоянное место жительства в область прибыли 4542 человека.