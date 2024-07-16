«Ъ»: в российском кнопочном телефоне обнаружили вредоносное ПО

Эксперты провели анализ и выявили в устройствах бренда Digma вредоносное ПО, которое позволяет контролировать телефон через Сеть, сообщает « Коммерсант ».

Кнопочные телефоны российского бренда Digma подверглись кибератаке с помощью заранее установленного ПО. В результате чего устройством можно было управлять через интернет. Некоторые пользователи, к примеру, столкнулись с тем, что на их номер зарегистрировали WhatsApp*.

Эксперты проверили гаджет. Было установлено, что в прошивке телефона есть заражение. Вредоносное ПО через интернет позволяет использовать номер пользователя без его ведома: отправлять и принимать СМС, фильтровать их и т. д.

В Digma прокомментировали жалобы пользователей. В компании заметили некоторые «аномалии» в работе прошивки устройства, но наличие уязвимости не установили.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.