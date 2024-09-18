В российской «Мастерской новых медиа» обучили специалистов из Эстонии и Франции

Последний медиапоток программы «Мастерская новых медиа» окончили блогеры, журналисты, главы медиа, контент-мейкеры из 32 регионов России и 5 других государств — Эстонии, Индии, Франции, Туркменистана и Белоруссии. Теперь новоиспеченные выпускники, которых оказалось более 70 человек, вошли в крупное российское медиасообщество, создающее полезный для общества и страны контент, сообщается в пресс-релизе программы.

Медиапоток, кроме прочих, окончили Лоран Браяр — историк и французский военный репортер, освещающий события в Донбассе, руководитель международных проектов из Индии Сетхи Ришабх, арт-директор издания Tomsk.ru Дарья Афонасова и другие. Львиную долю участников потока составили выходцы из России — представители Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, Кубани и Мордовии.

Медийщики обучались 3 месяца и ездили в Москву на очный модуль. С участниками работали именитые эксперты, в том числе телеведущий Владимир Соловьев и редакционный директор News Media (Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов. В Мастерской Арама Габрелянова учащиеся также создали проекты сериалов.

«Когда мы в Мастерской начинали работу, я не ожидал, что мы так быстро сумеем что-то создать. В основном я требовательный к своим группам, а тут — два проекта двух очень интересных фильмов. Сейчас уже начинают подбирать молодых сценаристов под эти фильмы», — отметил редакционный директор News Media.

В сентябре выпускники «Мастерской новых медиа» встретились с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Медийщики рассказали собеседнику о своих планах, поговорили о значимости региональной прессы и подготовке сотрудников для отечественной медиаотрасли.

Кириенко подчеркнул, что «Мастерская» создает кадровый резерв российского президента в сфере новых медиа.

Суммарно программу «Мастерской новых медиа» прошли более тысячи человек из разных уголков России и 6 зарубежных стран. Благодаря обучению более сотни выпускников смогли ощутимо продвинуться по карьерной лестнице, подчеркнули организаторы программы.

Резиденты «Мастерской» также создают масштабные социальные медиапроекты, в которых нуждается российское общество.