В российский прокат 28 августа выйдет приключенческий фильм «Тимур и его команда»

28 августа в прокат России выходит патриотический полнометражный игровой фильм режиссера Андрея Семенова «Тимур и его команда», в год защитника Отечества и 80-летия Победы. Об этом сообщают организаторы.

В этом году также исполняется 85 лет с публикации повести «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, по мотивам которой снят фильм. Повесть входит в школьную программу. Действия кинокартины происходят в наши дни в прифронтовой зоне СВО.

Фильм создан при поддержке фонда Кино, министерства Обороны Российской Федерации, «Движения Первых» и общероссийского движения «Народный Фронт».

В фильме снялись популярные актеры: Алексей Онежен, МАЙВЛ, Денис Майданов, Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, Александр Дьяченко, Алина Ланина и другие.

Режиссер фильма Андрей Семенов рассказал, что большая часть картины отснята в Рязанской области.

«Съемочная группа также выезжала в Сочи, Санкт-Петербург на Алые паруса, не обошлось и без съемок в реальной военной части, так как действие фильма перенесено в наши дни в Белгородскую область и затрагивает тему СВО. Отдельные слова благодарности заслуживают военные консультанты, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях и любезно поделившиеся своим опытом с нами», — сказал режиссер.

Кинокартина популяризирует следующие традиционные нравственные ценности:

служение Отечеству и ответственность за его судьбу,

историческая память о Великой Отечественной войне и преемственность поколений,

гуманизм, патриотизм, взаимопомощь и взаимоуважение,

высокие нравственные идеалы, достоинство, милосердие.

Фильм «Тимур и его команда» создан для широкой зрительской аудитории. Хронометраж фильма — 93 минуты.

Люди старшего поколения прекрасно помнят, какое влияние повесть Гайдара оказывала на подростков. Сразу после ее публикации в 1940-м году в стране возникло неформальное движение тимуровцев, а после окончания ВОВ его численность составляла уже более 3 млн человек. Подростки старались подражать героям легендарной картины. Создатели фильма надеются, что пример героев нового фильма вдохновит юных зрителей активней участвовать в различных волонтерских движениях, вступать в общественные организации, помогающие фронту и незащищенным слоям населения или просто совершать больше благородных поступков в обыденной жизни.

«На «Тимуре и его команде» мы все выросли. Это была литература, образующая отношение к жизни. Хочется, чтобы эта история, которая снимается сейчас, была таким образующим моментом. Знаете, есть такая замечательная фраза — слова назидают, примеры влекут. Это очень серьезно относится именно к кино», — отметила исполнительница роли бабушки Тимура, народная артистка России Елена Цыплакова.

Действие фильма происходит в наши дни в прифронтовой зоне СВО, главные герои — молодые ребята, наши современники, живущие и действующие в условиях идущих рядом боевых действий. Главная героиня фильма Женя, 17-летняя петербургская школьница втайне от родителей и старшей сестры приезжает в приграничную зону СВО, чтобы передать брату-танкисту медаль прадеда, спасшую ему жизнь во время Великой Отечественной войны, которая была его талисманом. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур» и его командой, состоящей из юных волонтеров. Встреча с «тимуровцами» полностью меняет мировоззрение Жени и помогает определить для себя новые жизненные ориентиры.

Создатели фильма надеются, что пример героев нового фильма вдохновит юных зрителей активней участвовать в различных волонтерских движениях, вступать в общественные организации, помогающие фронту и незащищенным слоям населения или просто совершать больше благородных поступков.

В фильме особо раскрыта тема преемственности поколений, упоминаются герои Великой Отечественной войны, юные тимуровцы гордятся своими предками и следуют их примеру, демонстрируя смелость, самоотверженность и любовь к Родине.

Фильм уже получил множество положительных отзывов от первых зрителей на V международном кинофестивале «Правильного кино», который проходил при поддержке министерства культуры РФ в Музее Победы в мае 2025 года в Москве.