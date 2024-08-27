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В российских школах проведут учения по угрозе теракта и воздушной тревоге

В российских школах 29–30 августа пройдут всероссийские учения по угрозе теракта и воздушной тревоге, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Мероприятие проведут в образовательных учреждениях 88 регионов страны. Учения также затронут и колледжи.

Во время мероприятия будут отработаны действия сотрудников и охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге.

По поводу проведения всероссийских учений 27 августа в режиме ВКС состоится совещание с участием первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева и замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктора Яцуценко.

В том числе на нем обсудят учебные вопросы, которые связаны с обстановкой, сложившейся в некоторых регионах РФ в связи с проведением СВО.