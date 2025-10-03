В России журналиста Азара* заочно осудили на 4 года колонии

На основании позиции прокуратуры экс-муниципальные депутаты Илья Глек, Илья Азар*, Елена Русакова и Сергей Власов были заочно осуждены на 4 года заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Причиной послужило их участие в функционировании зарубежной организации, признанной нежелательной на территории РФ по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, сообщили в московской прокуратуре .

Данное уголовное преследование началось после проверки, инициированной прокуратурой Москвы, и было рассмотрено судом в рамках стандартной процедуры уголовного судопроизводства. Судебный процесс проходил без присутствия обвиняемых, объявленных в розыск. В отношении указанных лиц заочно применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что бывший депутат муниципального округа Тропарево-Никулино Игорь Глек совместно с экс-депутатами из различных районов Москвы — Ильей Азаром*, Еленой Русаковой и Сергеем Власовым, находясь за рубежом, разместили на сайте организации «Депутаты Мирной России»** (Германия), которая признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ, 2 статьи, подготовленные ими совместно. Эти действия были квалифицированы как намеренные и направленные на продолжение работы нежелательной организации.

Кроме того, суд вынес решение о лишении каждого из осужденных права заниматься работой, связанной с управлением веб-сайтами и другими ресурсами электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на протяжении 5 лет.

*Признан иноагентом в России.

**Организация признана нежелательной в России.

