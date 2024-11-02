В России завершили стрельбовые испытания нового автомата АМ-17
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Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о завершении испытаний отечественного малогабаритного автомата АМ-17, сообщает ТАСС.
«Мы завершили стрельбовые испытания как элемент государственных испытаний нашего автомата АМ-17», — сказал Лушников.
Он подчеркнул, что 5,45-мм компактный автомат был разработан для вспомогательных подразделений по заданию Минобороны РФ. Глава концерна добавил, что в настоящее время идет процесс оформления необходимых документов, а также планируется присвоение автомату литеры О1.
Малогабаритный автомат АМ-17 разработан для замены автомата АКС-74У, который был принят на вооружение в 1979 году. Старт производства АМ-17 запланирован на следующий год.