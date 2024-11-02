В России завершили стрельбовые испытания нового автомата АМ-17

«Мы завершили стрельбовые испытания как элемент государственных испытаний нашего автомата АМ-17», — сказал Лушников.

Он подчеркнул, что 5,45-мм компактный автомат был разработан для вспомогательных подразделений по заданию Минобороны РФ. Глава концерна добавил, что в настоящее время идет процесс оформления необходимых документов, а также планируется присвоение автомату литеры О1.

Малогабаритный автомат АМ-17 разработан для замены автомата АКС-74У, который был принят на вооружение в 1979 году. Старт производства АМ-17 запланирован на следующий год.