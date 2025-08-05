В России запустят программу подготовки экодизайнеров для моды

ППК «Российский экологический оператор» совместно с Российским государственным университетом им. А. Н. Косыгина впервые в стране представили программу повышения квалификации «Экологический дизайн в индустрии моды: современные материалы и технологии». Участники курса освоят принципы создания модных изделий с учетом экологических требований — выбор безопасных и перерабатываемых материалов, разработку дизайна, минимизирующего вред для природы и позволяющего повторное использование вещей, сообщила пресс-служба РЭО.

«Каждый год в России образуется более 2 миллионов тонн отходов текстиля и обуви. Часть из них можно было бы переработать или использовать повторно, если бы это было предусмотрено на этапе проектирования изделия. Поэтому так важно, чтобы экология становилась неотъемлемой частью профессионального образования, особенно в индустрии моды. Новая программа — это вклад в ESG-подход и развитие экономики замкнутого цикла. Она поможет дизайнерам и технологам принимать экологически грамотные решения — от выбора материалов до продления жизненного цикла продукта», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Курс направлен на формирование навыков экологичного проектирования и работы с современными перерабатываемыми и безопасными материалами. Обучение продлится три месяца и предназначено для дизайнеров, технологов, преподавателей и других специалистов модной индустрии, заинтересованных в устойчивом развитии.

«Программа получила высокий отклик у профессионального сообщества и уже зарекомендовала себя как практико-ориентированный курс, востребованный среди специалистов, обладающих экологическими, технологическими и проектными компетенциями. Запуск программы актуален в контексте реализации национальных задач в сфере устойчивого развития, включая повышение ресурсоэффективности, снижение объемов отходов и развитие промышленного симбиоза», — отметил директор Института открытого образования и развития компетенций Тимур Джавадов.

Начало занятий запланировано на 25 сентября 2025 года. Для записи необходимо заполнить анкету по указанной ссылке.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.