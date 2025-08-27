В России запустили функцию гибкого поиска жилья по датам поездки

«Большинство наших гостей точно знают даты поездки и не меняют их. Но 13% готовы двигать даты, если будут предложены более выгодные варианты, 11% ездят спонтанно, а 8% могут гибко распоряжаться длительностью поездки. В целом, примерно треть пользователей Авито Путешествий заинтересованы в этом уникальном для российского рынка посуточной аренды жилья инструменте планирования. Такой поиск будет актуален для пользователей, которые пока не запланировали поездку, а пока просто продумывают маршрут и бюджет путешествия. Гибкие даты помогут пользователям сэкономить и выбрать лучшие для них варианты, так как система покажет в какой период времени у владельцев объектов есть скидки на определенные даты», — прокомментировал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.