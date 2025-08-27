В России запустили функцию гибкого поиска жилья по датам поездки
Технологическая платформа Авито Путешествия запустила уникальный для российского рынка посуточного жилья функцию поиска. Система сама предложит дополнительные варианты размещения, если пользователь готов поменять даты путешествия. Согласно исследованию платформы, 25% туристов готовы двигать длительность поездки на 2–5 дней.
«Большинство наших гостей точно знают даты поездки и не меняют их. Но 13% готовы двигать даты, если будут предложены более выгодные варианты, 11% ездят спонтанно, а 8% могут гибко распоряжаться длительностью поездки. В целом, примерно треть пользователей Авито Путешествий заинтересованы в этом уникальном для российского рынка посуточной аренды жилья инструменте планирования. Такой поиск будет актуален для пользователей, которые пока не запланировали поездку, а пока просто продумывают маршрут и бюджет путешествия. Гибкие даты помогут пользователям сэкономить и выбрать лучшие для них варианты, так как система покажет в какой период времени у владельцев объектов есть скидки на определенные даты», — прокомментировал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.