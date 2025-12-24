В России запретили размещать в интернете объявления о продаже шиншилл

Московский суд запретил распространять в интернете объявления о продаже шиншилл, поскольку эти животные имеют охранный статус и их незаконный оборот противоречит российскому законодательству.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, сотрудники прокуратуры выявили в открытом доступе целый ряд сайтов с такими объявлениями, в которых не были предоставлены сведения о законности добычи и оборота шиншилл. После этого надзорное ведомство обратилось в суд с иском.

В ходе разбирательства было установлено, что шиншилловые (Chinchillidae) находятся в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) в категории «Вымирающий вид». Кроме того, данный вид внесен в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Российским законодательством запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности краснокнижных животных и ухудшающая среду их обитания.

«Суд приходит к выводу о том, что имеющиеся на вышеуказанных сайтах данные размещены без указания сведений о законности добычи данного вида животных, которые предоставляются неограниченному кругу лиц. Незаконный оборот данного вида животных — шиншилл, является нарушением требований действующего законодательства РФ», — приводятся в материалах выводы суда.

Ранее, в июле 2025 года, суд также заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию в домах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.