В России зафиксировали самый сильный мороз на планете за сутки
Фото - © Vladimir / Фотобанк Лори
Российская антарктическая станция «Восток» в Антарктиде запечатлела наиболее низкую за сутки температуру воздуха на планете. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.
Температура воздуха там опустилась до минус 55,8 градуса. В мировом списке трех самых холодных за день мест два остальных тоже находятся в РФ.
«В чукотском селе Илирней столбики термометров за прошедшие сутки опускались до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе метеостанция зафиксировала минус 48,9 градуса», — добавили в Гидрометцентре России.
Наиболее жарким местом планеты за день оказался аэропорт египетского Каира. Там температура воздуха поднималась до плюс 42 градусов. С тем же показателем в рейтинг трех самых жарких городов вошла Бейра в Мозамбике.
В аэропорту столицы Нигера, Ниамее, температура воздуха поднялась до плюс 40,7 градусов.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.