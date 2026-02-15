В России зафиксировали самый сильный мороз на планете за сутки

Российская станция «Восток» запечатлела сильнейший за день мороз на планете

Российская антарктическая станция «Восток» в Антарктиде запечатлела наиболее низкую за сутки температуру воздуха на планете. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

Температура воздуха там опустилась до минус 55,8 градуса. В мировом списке трех самых холодных за день мест два остальных тоже находятся в РФ.

«В чукотском селе Илирней столбики термометров за прошедшие сутки опускались до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе метеостанция зафиксировала минус 48,9 градуса», — добавили в Гидрометцентре России.

Наиболее жарким местом планеты за день оказался аэропорт египетского Каира. Там температура воздуха поднималась до плюс 42 градусов. С тем же показателем в рейтинг трех самых жарких городов вошла Бейра в Мозамбике.

В аэропорту столицы Нигера, Ниамее, температура воздуха поднялась до плюс 40,7 градусов.

