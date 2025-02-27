В России выросло число электрозарядных станций

В 2024 году «Газпром нефть» занималась развитием сервисной инфраструктуры для обслуживания электротранспорта. Так, компания удвоила число электрозарядных пунктов под собственным брендом «Розетка» до 100 станций, передает пресс-служба.

Новые ЭЗС появились как на собственных заправках, так и на партнерских локациях – парковках торговых центров и федеральных трасс. Все станции оснащаются отечественным оборудованием и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25–30 минут.

В прошлом году компания ввела в эксплуатацию 45 новых АЗС по всей стране. Более половины из них пришлось на новые федеральные автомобильные трассы: было построено 24 станции с расширенным числом топливозаправочных колонок, удобными кафе и большими магазинами товаров в дорогу.

Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский отметил, что развитие розничной сети базируется на трех направлениях: открытие на федеральных магистралях новых мультиформатных станций для автопутешественников, модернизация и обновление действующих городских АЗС, запуск автоматических экспресс-станций.

«При этом неважно, где расположена АЗС – в мегаполисе или за городом: на всех автозаправочных станциях клиенты получают сервис гарантированно высокого качества. Кроме того, открытие АЗС несет дополнительный социальный эффект – только в прошлом году нами было создано свыше 500 новых рабочих мест в регионах деятельности», — резюмировал Шепельский.