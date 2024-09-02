В России выдвинули предложение о повышении пособия по уходу за ребенком

ЛДПР предложила увеличить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 40% до 60% от среднего дохода родителя. Кроме того, партия намерена установить минимальную сумму этой выплаты на уровне прожиточного минимума для детей в регионе. Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в правительство России 2 сентября, сообщает Газета.ru .

«Согласно предложенному депутатами Фракции ЛДПР законопроекту, молодой маме будут начислять не 40%, а 60% от ее прежнего среднего заработка», — подчеркнули в партии.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя новую законодательную инициативу, отметил, что средний уровень зарплат в России колеблется в пределах 30–60 тысяч рублей. Это приводит к тому, что женщины в декрете получают лишь 15–25 тысяч рублей в качестве пособия по уходу за ребенком.

«Как можно выжить на такие деньги, особенно если женщина — мать-одиночка или только что закончила учебу? В таких условиях разговоры об ипотеке и автомобилях выглядят абсурдно», — заявил Слуцкий, подчеркнув важность улучшения условий жизни для российских семей.

Депутаты ЛДПР отметили, что в некоторых случаях даже при выплате 60% от средней зарплаты размер пособия может быть слишком низким. Поэтому партия предложила установить минимальный уровень выплаты на уровне прожиточного минимума для детей, который варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве этот минимум составляет 19 586 рублей, тогда как в Белгородской области он равен 12 592 рублям.