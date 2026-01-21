В России вводится обязательная биометрия для онлайн-микрозаймов

В России вступают в силу новые меры безопасности при получении микрозаймов. С 1 марта для оформления займа в онлайн-формате потребуется обязательное подтверждение личности через государственную биометрическую систему, сообщает РИА Новости .

Как пояснил заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Владислав Святик, это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством. Цель нововведения — сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека.

Согласно статистике Центробанка, на которую ссылается эксперт, за первые девять месяцев прошлого года число жалоб на микрофинансовые организации выросло на 10%, что и стало одной из причин ужесточения процедуры. Для оформления займа заемщику будет необходимо посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр. При этом для получения микрозайма в офисе (офлайн) биометрия не потребуется. Малым микрофинансовым организациям предоставлена отсрочка — для них норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Зарегистрировать свои биометрические данные — фото и запись голоса — можно заранее несколькими способами: в отделении уполномоченного банка, с помощью выездного сервиса или через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия».

