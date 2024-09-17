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В России введут административное наказание за повторную езду без ОСАГО

Правительство России одобрило законодательную инициативу об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В правительстве страны поддержали и концепцию законопроекта и сам законопроект, указано в публикации.

При этом нет данных о мере ответственности и деталях инициативы.

Известно, что документ был внесен парламентом Кабардино-Балкарии и предполагает изменение соответствующей статьи Кодекса России об административных правонарушениях.

По существующему законодательству за езду без полиса ОСАГО штрафуют на 800 рублей.