В России введен новый режим проверки товаров с двойной системой контроля

Для обеспечения контроля за оборотом товарных групп, использующих систему маркировки, в Российской Федерации ввели двухуровневую проверку разрешительного режима — онлайн и офлайн. Это делается для предотвращения продажи маркированных товаров без соответствующей проверки даже в случаях временных технических сбоев, таких как отсутствие стабильного интернета или сбои в работе государственной информационно-аналитической системы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

При проверке товара на кассе реализуются два режима: онлайн и офлайн. Онлайн-режим предполагает подключение к системе «Честный знак» по интернету для получения актуальной информации о разрешении продажи конкретного товарного кода. В случае подтверждения разрешения — продажа возможна, и касса информирует продавца о допуске к продаже. Если по каким-то причинам продажа запрещена — система этим уведомляет, и сделка не проводится.

Офлайн-режим реализуется в случае отсутствия интернет-соединения. Тогда касса использует локальный модуль «Честный знак», который хранит актуальную информацию и позволяет провести проверку без обращения к центральной системе. В случае отсутствия ответа по онлайн-режиму или возникновения перебоев, кассовое программное обеспечение автоматически переключается в офлайн-режим и проводит локальную проверку. После возвращения связи система автоматически синхронизируется и обновляет информацию о проведенных проверках.

Инициатива предусматривает, что после наступления даты, предусмотренной законодательством для проверки конкретного вида продукции, продать товар без запроса к локальному или онлайн модулю «Честный знак» будет невозможно — это обеспечивает контроль и предотвращение нелегальной реализации продукции.

Введение двухступенчатого режима проверки — это гарантия того, что торговля маркированными товарами будет строго контролироваться и при отсутствии стабильного интернета, и при возникновении технических проблем, обеспечивает высокий уровень легальности и прозрачности оборота продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.