В России вступило в силу постановление о модернизации ЦССИ-112

С 6 августа в России вступило в силу постановление Правительства о модернизации Централизованной системы сбора информации (ЦССИ-112), сообщает «Парламентская газета» .

Разработанная компанией «ГосТех», система позволит МЧС, МВД, Минздраву и региональным властям быстрее получать и обрабатывать данные о вызовах на номер 112.

Основное нововведение — система научится перераспределять нагрузку между регионами. Как пояснил заместитель министра МЧС Антон Герасимов, сейчас при возникновении ЧС в одном регионе операторы 112 сталкиваются с перегрузкой, тогда как в соседних субъектах линии могут простаивать.

В 2024 году систему успешно протестировали в шести регионах: Калужской, Липецкой, Тверской, Рязанской областях, а также в Дагестане и Хакасии. В 2025 году планируется запустить аналитический модуль, который будет обрабатывать массив данных о вызовах и прогнозировать нагрузку.

По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, следующим шагом станет создание единого цифрового контура для всех экстренных служб. Это позволит, например, подмосковной скорой помощи оперативно выезжать на вызовы в Москву и наоборот.

Новая система обеспечит автоматическую передачу информации о каждом инциденте в МЧС, МВД и Минздрав, что значительно ускорит реагирование экстренных служб по всей стране.