В России впервые за три года сократился рабочий день

Впервые с 2022 года в России зафиксировано уменьшение продолжительности рабочего дня. Согласно июньскому докладу Росстата «Социально-экономическое положение России», средняя продолжительность рабочего дня в первом квартале 2025 года составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты). В Росстате уточнили, что при расчете учитывалась занятость сотрудников организаций за фактически отработанное время, сообщает газета «Известия» .

Тенденции в продолжительности рабочего дня

В соответствии с законодательством, рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю, что обычно соответствует пятидневной рабочей неделе с восьмичасовым рабочим днем. Однако для определенных категорий работников предусмотрены сокращенные рабочие дни, в частности, для инвалидов, несовершеннолетних и тех, кто работает на вредных производствах. Кроме того, некоторые сотрудники работают неполный день, а другие, наоборот, работают более длительные смены — по 9 или 12 часов по графикам «два через два» или «неделя через неделю».

В 2025 году было зафиксировано первое за три года сокращение продолжительности рабочего дня, хотя и незначительное — всего на 0,1%, или четыре минуты, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, уточняет Росстат. Тем не менее это свидетельствует о переломе важной тенденции, так как в предыдущие годы наблюдался рост этого показателя, обусловленный дефицитом кадров и увеличением нагрузки на каждого сотрудника.

В настоящее время рынок труда становится более сбалансированным, что приводит к изменению ситуации. Одной из причин является распространение гибких графиков и рост популярности дистанционной и проектной работы, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Кроме того, увеличивается число сотрудников, занятых неполный рабочий день. По данным Росстата, в текущем году 3,5% работников организаций (за исключением малого бизнеса) работали неполный день, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 3,2%. Аналогичные данные приводит SuperJob, отмечая увеличение доли вакансий с частичной занятостью на 3,8 процентных пункта.

Кто работает меньше всех

По данным Росстата, наиболее продолжительный рабочий день отмечается в рыболовстве (около 9 часов), в пассажирском транспорте (8 часов), добыче металлических руд и в здравоохранении (7,9 часа). Наименьшая продолжительность рабочего дня зафиксирована в водном и воздушном транспорте (чуть более 6 часов), добыче угля (около 7 часов) и производстве мебели (7,1 часа).

Продолжительность рабочего дня обусловлена спецификой работы. Например, экипажи судов могут находиться в море неделями, в то время как авиаперелеты могут занимать всего несколько часов.

Что касается наиболее распространенных вакансий, эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац отметила, что наибольшая продолжительность рабочего дня характерна для сфер, связанных с физическим трудом и повышенной нагрузкой, таких как медицина, образование, журналистика, строительство, а также для рабочих и курьеров.

Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, подчеркнула, что, как правило, больше всего работают в тех сферах, где остро ощущается дефицит кадров.