В России в субботу начался сокращенный рабочий день

В России сегодня начинается сокращенный рабочий день в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, сообщает РИА Новости .

Уходящая рабочая неделя из-за переносов выходных стала шестидневной. Впереди россиян ждет четырехдневная рабочая неделя (с 5–8 ноября).

2 ноября станет рабочим днем, так как за его счет 30 апреля этого года был выходным, в результате чего граждане отдыхали 4 дня в майские праздники — с 28 апреля по 1 мая.

Суббота, несмотря на то, что не является предпраздничным днем, будет рабочей, но укороченной. Таким образом, россияне в связи празднованием Дня народного единства будут отдыхать два дня: 3 и 4 ноября.