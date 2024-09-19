В России в ноябре отметят День качества

Всемирный День качества — ежегодное мероприятие, отмечаемое во многих странах мира каждый второй четверг ноября. В 2024 году День качества отмечают 14 ноября, говорится на сайте Роскачества .

Традиционно в рамках Дня качества Роскачество организует деловые мероприятия. Многие регионы с удовольствием приняли от Роскачества добрую эстафету.

Неделя качества в этом году приходится на 11–17 ноября.

В рамках недели качества проходят выставки региональных производителей-лидеров, экскурсии на предприятия, мастер-классы, круглые столы и Уроки качества в образовательных учреждениях.

«Без исключения любая область нашей жизни связана с понятием „качество“, с желанием обладать лучшим и становиться совершеннее. Поэтому в этот День важно поддержать лучших! Благодарите тех, кто выполняет работу качественно и улучшайте свои навыки и компетенции в профессии, изучайте новое, двигайтесь вперед!», — говорится на сайте Роскачества.

Этот день является для предприятий и представителей бизнеса возможностью поощрить лучших сотрудников, поблагодарить клиентов за лояльность и партнеров за поддержку. Для потребителей — повод сказать спасибо за хороший сервис, вкусный и натуральный продукт, ответственное отношение производителя к экологичности упаковки.