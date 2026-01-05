В России в 2025 году к пожизненным срокам приговорили рекордные 100 человек

Как уточнили в пресс-службе Верховного суда РФ, речь идет о статистике за 11 месяцев 2025 года. Этот показатель оказался самым высоким по количество подобных приговоров в стране за последние годы.

До этого самые высокие показатели отмечались в 2005 и 2012 годах — по 84 приговора. В 2020 году суды РФ вынесли 66 таких решений, в 2021 году — 47, в 2022 году — 58, в 2023 году — 78, в 2024 году — 79.

Всего за 2005–2024 годы суды в стране приговорили к пожизненному заключению 1316 раз.

За несколько лет наказание в виде пожизненного срока в тюрьме добавили в несколько статей УК РФ, в том числе оно применяется за госизмену, организацию теракта или вовлечение в совершение теракта, в том числе детей. Пожизненные сроки не дают женщинам, детям в возрасте до 18 лет, и мужчинам, которые к моменту вынесения приговора достигли 65 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.