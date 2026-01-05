В России в 2025 году к пожизненным срокам приговорили рекордные 100 человек
Российские суды в прошлом году вынесли 100 приговоров о пожизненном лишении свободы, сообщает ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе Верховного суда РФ, речь идет о статистике за 11 месяцев 2025 года. Этот показатель оказался самым высоким по количество подобных приговоров в стране за последние годы.
До этого самые высокие показатели отмечались в 2005 и 2012 годах — по 84 приговора. В 2020 году суды РФ вынесли 66 таких решений, в 2021 году — 47, в 2022 году — 58, в 2023 году — 78, в 2024 году — 79.
Всего за 2005–2024 годы суды в стране приговорили к пожизненному заключению 1316 раз.
За несколько лет наказание в виде пожизненного срока в тюрьме добавили в несколько статей УК РФ, в том числе оно применяется за госизмену, организацию теракта или вовлечение в совершение теракта, в том числе детей. Пожизненные сроки не дают женщинам, детям в возрасте до 18 лет, и мужчинам, которые к моменту вынесения приговора достигли 65 лет.
