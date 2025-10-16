В России в 138 раз увеличились утечки данных

За первые три квартала 2025 года суммарный размер скомпрометированных данных российских организаций увеличился в 138 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 748 ТБ. Такие сведения получила Газета.ru из отчета Solar AURA, подразделения ГК «Солар», специализирующегося на мониторинге внешних цифровых угроз.

Отчет охватывает период с января по сентябрь 2025 года. Согласно отчету, общий объем похищенной информации достиг внушительных 748 терабайт, что в 138 раз превосходит показатели за тот же отрезок времени в 2024 году. Важно отметить, что значительную долю этого объема составляет информация неструктурированного вида: архивы, отсканированные документы, фото- и видеоматериалы.

Аналитики компании обратили внимание на то, что подобные файлы зачастую не содержат персональных данных, информация, содержащаяся в них, все равно может оказать негативное воздействие на бизнес-процессы и операционную деятельность организаций.

За рассматриваемый период было зарегистрировано 573 публичных уведомления об инцидентах, связанных с утечками данных в российских компаниях, что соответствует ежедневной регистрации от двух до пяти сообщений. Однако только в половине случаев эти инциденты завершались публикацией баз данных. Более того, часть опубликованных данных представляла собой повторную публикацию устаревшей информации. В сравнении с первыми девятью месяцами прошлого года, количество объявлений об утечках баз данных сократилось на 17%.

Среди отраслей, лидирующих по числу зафиксированных утечек, выделяются розничная торговля (139 инцидентов), сфера услуг (85) и сегмент, включающий социальные сети, блоги и форумы (41). Остальные случаи пришлись на промышленный сектор, государственные структуры и другие области деятельности.

«Утечки в ретейле связаны с наличием на рынке большого количества небольших интернет-магазинов и сервисов, которые не всегда уделяют должное внимание информационной безопасности», — говорится в отчете.

