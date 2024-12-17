В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж

Депутаты Госдумы приняли проект закона, по которому дифференцируется ответственность за вооруженный мятеж в стране в зависимости от степени вовлеченности, а также от тяжести последствий, сообщает ТАСС .

Изменения коснулись статьи 279 УК РФ «Вооруженный мятеж».

Сегодня в ней говорится об организации вооруженного мятежа или активном участии в нем для свержения или насильственного изменения конституционного строя страны, а также для нарушения территориальной целостности. Преступнику может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до 2 лет.

В обновленном документе уголовная ответственность в случае вооруженного мятежа разделяется в зависимости от степени вовлеченности в преступление и тяжести совершенного. Например, за организацию мятежа или руководство человеку может грозить от 15 до 20 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до 2 лет. За участие — срок остается прежним от 12 до 20 лет с ограничением свободы до 2 лет.

Если мятеж привел к смерти человека или другим тяжким последствия, то виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, а еще штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.

В УК России законопроектом введена новая статья 276.1. В ней отмечено, что иностранец или человек без гражданства за оказание любой помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности страны, наказывается сроком в тюрьме от 10 до 15 лет, а также штрафом до 500 тыс. рублей.

Изменяется и статья 275 УК РФ (госизмена). По новым нормам в ней к понятию «противник» относятся государства, международные или зарубежные организации, которые непосредственно противостоят России в вооруженном конфликте, военных действиях и других действиях, где применяется вооружение и военная техника.