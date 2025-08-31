В России ужесточены правила для коллекторов

Новые нормы защиты должников от коллекторов вступают в силу с сентября

С 1 сентября 2025 года в России заработают масштабные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности, направленные на усиление защиты прав граждан, сообщает ТАСС .

Все электронные сообщения от взыскателей — СМС, письма и уведомления в мессенджерах — теперь обязаны содержать полное наименование кредитора или его представителя, а также контактный телефон. Это позволит должникам сразу идентифицировать отправителя и избежать мошеннических схем.

Дополнительные меры включают сокращение срока хранения записей взаимодействий с коллекторами с трёх лет до полутора лет, что снизит риски использования устаревших данных.

Особое внимание уделено процедуре подачи жалоб: даже обращения через представителей будут регулироваться чёткими правилами. Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным органам по запросу детальную информацию о звонках и сообщениях, включая дату и время, — эти данные станут ключевым доказательством в спорах.

По словам сенатора Артема Шейкина, нововведения обеспечат более прозрачное и справедливое взаимодействие между сторонами даже в сложных финансовых ситуациях.