В России ужесточают контроль за использованием земельных участков

Как пояснил юрист Александр Зорин, теперь у них будет три года на то, чтобы привести землю в порядок — в противном случае грозят штрафы до 50 тысяч рублей, а с 2028 года возможно даже принудительное изъятие через суд.

«Муниципальные власти получили новые инструменты контроля, включая дистанционный мониторинг с геолокацией, — предупреждает Зорин. — Просто косить траву теперь недостаточно, нужно документально фиксировать все работы на участке: делать фотографии, собирать свидетельские показания, сохранять чеки на материалы».

Особое внимание уделяется садоводческим участкам — с 1 марта вступили в силу изменения в закон «О ведении гражданами садоводства». Однако, как отмечает адвокат Дмитрий Аграновский, новые меры требуют взвешенного подхода: «Многие участки достаются по наследству, а молодежь сегодня предпочитает отдых за границей традиционным шести соткам. Нужно не только штрафовать, но и создавать условия, чтобы людям хотелось заниматься своей землей».

Эксперты советуют владельцам заблаговременно позаботиться о доказательной базе: регулярно фотографировать участок, сохранять все документы и квитанции, а при получении предписаний — оперативно на них реагировать. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами — от крупных штрафов до потери собственности через суд.