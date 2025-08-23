В России увеличивается число детей, страдающих СДВГ

В РФ примерно каждый шестой ребенок, по мнению специалистов, страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), количество детей с таким заболеванием растет, сообщает SHOT .

Психотерапевты рассказали, что при СДВГ ребенок не может сосредоточиться на одном деле, забывает о поручениях, часто отвлекается, не может усидеть на месте.

Как считают специалисты, если раньше в таком поведении винили генетические предрасположенности, то сегодня — в основном внешние факторы.

Первой причиной эксперты назвали мультфильмы. Советские мультики были тихими, спокойными, медленными и неяркими, поэтому среди поколения, выросшего на них, детей с СДВГ в разы меньше. Современные мультфильмы провоцируют перестимуляцию мозга, так как в них много ярких красок, быстро меняющихся картинок и звуков.

Еще одной причиной распространения СДВГ является разнообразие игрушек. Из-за кучи вещей ребенку сложно сосредоточиться на однообразных делах, например, на рисовании или чтении.

Дети с СДВГ более импульсивны и истеричны, чем сверстники, у них падает успеваемость. Психотерапевты посоветовали в этом случае больше играть на свежем воздухе, заниматься спортом, общаться вживую и ограничивать время, которое ребенок проводит за гаджетами.