В России усиливают подготовку специалистов по стратегическим коммуникациям

Развлекательные форматы могут нативно транслировать традиционные российские ценности — рассказал на Мастерской новых медиа заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский. На программе стартовало обучение стратегическим коммуникациям. Его пройдут 80 продюсеров, управленцев в сфере креативных индустрий и сценаристов со всей России и из Абхазии, сообщает пресс-служба организаторов.

Ключевая задача одной из авторских Мастерских курса — научиться работать со сложными смыслами и создавать проекты, рассчитанные на долгий эффект.

«Мы вместе с участниками постараемся осмыслить и спроектировать проекты с пролонгированным воздействием — такие, которые работают не сразу, а дают эффект со временем. Опираясь на опыт известных деятелей культуры, урбанистов и специалистов индустрии, мы хотим показать, как даже в развлекательных форматах — шоу, событиях, медиапроектах — можно естественно и нативно транслировать традиционные ценности так, чтобы аудитория их считывала и разделяла», — делится Мастер программы Александр Журавский.

Замначальника Управления Президента РФ отметил, что одна из ключевых проблем в стратегических коммуникациях — это качество сценаристов и продюсеров, потому что именно они формируют значительную часть медиаполя страны.

Мастерами программы также стали генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Их авторские Мастерские будут посвящены упаковке идей, поиску партнеров, созданию масштабных проектов, измерению культурного воздействия и интеграции образовательных элементов в контент.

«Сегодня в коммуникациях уже недостаточно просто делать контент. Важно понимать, какое влияние он оказывает, какие модели поведения формирует. Поэтому в программе мы работаем не только с инструментами, но и с долгосрочными проектами и продвижением ценностей: учим видеть за проектами долгий эффект и осознанно конструировать медиареальность, становиться медиатехнологами информационного поля, создавать созидательный контент», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

В программе Мастерской новых медиа участвуют представители ВК, Роскосмоса, RT, МГИМО, крупных медиа и продакшенов, сценаристы и режиссеры. За время обучения они погрузятся в темы основ стратегических коммуникаций, проектов, влияющих на общество, масштабирования идей и продвижения контента. В первом модуле они встретятся с известными представителями отрасли — сценаристом Александром Цыпкиным, режиссеромКимом Дружининым, политтехнологом Евгенией Стуловой и другими.

В каждом модуле участников ждут хакатон с кейсами от реальных заказчиков и посещение тематической площадки. В первом модуле участники поработают над стратегическими коммуникациями по теме Великой Победы. После окончания программы их ждет вхождение в крупнейшее сообщество медиаспециалистов России и дополнительные карьерные возможности.