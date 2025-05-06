В России ученые из МФТИ создали первого робота, способного на плавные прыжки

В МФТИ разработали уникальную схему ног робота, наиболее похожих на человеческие

В МФТИ создали уникальную кинематику, схему движения ног антропоморфоного робота. Отличительной чертой этой модели является экономия энергии при ходьбе и более плавные динамичные движение, например, прыжки, сообщает сайт MK.Ru .

В пресс-службе университета рассказали, что разработка была сделана специалисты лаборатории волновых процессов и систем управления. Новая кинематика бионических ног для работы позволяем ему двигаться более естественно и эффективнее.

Стоит отметить, что антропоморфные роботы — это конструкции, в которых специалисты пытаются максимально точно воспроизвести ключевые элементы морфологии человека. В будущем такие машины смогут заменить человека без изменений архитектуры среды. Они будут перемещать грузы, выдавать заказы, ухаживать за больными и т. д.

Один из участников разработки, заведующий лабораторией Роман Горбачев рассказал, что инженеры МФТИ с помощью собственного программного обеспечения и цифрового моделирования изобрели новую новую схему механизма ног робота. Разработка сочетает в себе биомеханические принципы человеческого тела и самые передовые технологии.

«В основе решения лежит оригинальная кинематическая система тяг и электроприводов, позволившая перенести электродвигатели, управляющие движением ног, в их верхнюю часть, а также разделить функции сокращения ноги и маха ногой вперед-назад на независимые моторы», — заявлено в описании к работе.