В России участились случаи автосписаний по СБП без согласия владельца

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что простота применения СБП таит в себе риски, напрямую связанные с потерей денег для владельцев банковских счетов, сообщает Общественная служба новостей .

В последнее время в РФ участились случаи, когда продавцы при совершении разовых платежей навязывают привязку карты к сервису, открывая путь для автоматических списаний без согласия клиента. Такая практика нарушает гражданское и потребительское законодательство, лишая граждан контроля над финансами.

«Такие ситуации возникают при покупках на агрегаторах, оплате Интернет-сервисов или подписок на онлайн-кинотеатры. Пользователь, планируя разовый платеж в несколько сотен рублей, спустя какое-то время неожиданно обнаруживает регулярные списания. Потери могут составлять десятки тысяч рублей в год и более», — поделился эксперт.

Для защиты от таких нежелательных трат рекомендуется проверять разделы «автоматические платежи» или «автоматические переводы» в банковских приложениях, чтобы отслеживать несанкционированные списания.