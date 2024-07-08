В России требуют запретить вертел для шаурмы из-за нарушений

сегодня в 18:38

В Роскачество поступило предложение запретить вертел для шаурмы

В РФ требуют запретить вертел для шаурмы, поскольку гигантский шампур является рассадником бактерий, сообщает Mash .

Инициатором такого предложения стала одна из фастфуд-сетей. Она обратилась в Роскачество с предложением готовить шаурму на грилях, жарящих поверхностях и в печах.

На вертелах из-за технологии работы аппарата мясо часто портится, что становится причиной отравлений.

Директор крупной сети фастфуда Анастасия Филиппова рассказала, что компания подготовила обращение, в котором рекомендует внести в ГОСТ, как на самом деле надо готовить шаурму.

По ее словам, повара часто нанизывают мясо на шампур прямо в транспортировочной пищевой пленке и ждут, пока она расплавится.