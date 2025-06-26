сегодня в 17:39

Ведется прием заявок на конкурс «Семья и будущее России» — 2025

Конкурс материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России»-2025 стартовал в России, передает пресс-служба организаторов.

К участию принимаются заявки-анкеты журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также заявки-анкеты представителей вузов. Подать заявку можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67dd6b44d04688037cd87412/.

Более 150 участников Конкурса станут финалистами и будут приглашены в Москву на традиционную трехдневную конференцию (проезд и питание за счет участника, проживание — за счет организаторов).

Более 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.

Денежные призы выплачиваются за 1, 2, 3 место в каждой номинации, также денежный приз получают участники, отмеченные спецпризами Председателя экспертного совета Конкурса.