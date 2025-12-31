В России стартовало тестирование ИИ-ассистентов для покупателей и продавцов

В 2026 году на развитие интеллектуальных помощников «Ави» для покупателей и «Ави Pro» для профессиональных продавцов будет направлено порядка миллиарда рублей, сообщает пресс-служба «Авито». Эти разработки способны решать задачи через диалоговый интерфейс и упростить взаимодействие с технологической платформой. Их запуск осуществляется постепенно, в тестовом режиме для ограниченной группы пользователей.

Согласно исследованиям платформы, существует высокий спрос аудитории на подобных ИИ-помощников. Многие покупатели испытывают трудности с выбором: 59% пользователей заходят на платформу без конкретного запроса, а 43% уже готовы доверить подбор цифровому ассистенту.

Среди профессиональных продавцов 24% уже применяют сторонние ИИ-сервисы, но сталкиваются с их непониманием специфики платформы и получением нерелевантных рекомендаций. Опрос выявил заинтересованность продавцов в помощи от ИИ: в советах по повышению заметности объявлений, поддержке в управлении контентом, рекомендациях для роста продаж и других сценариях.

Работа ассистентов построена на системе специализированных ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за определенную задачу: подбор вариантов, уточнение параметров, анализ статистики и т. д. В зависимости от контекста запрос автоматически направляется нужному агенту — например, если пользователь переключился с поиска автомобилей на поиск кроссовок, система перенаправит его к соответствующему помощнику. Формирование ответа может быть многоэтапным: один агент готовит содержание, другой оптимизирует стиль, третий проверяет контекст. Такой подход позволяет оптимизировать нагрузку при обработке миллионов запросов и обеспечивать более качественные и точные ответы.