В России стартовали предзаказы на Samsung Galaxy S26

У россиян появилась возможность оформить предзаказы на всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и наушники Galaxy Buds4. Их уже запустила МТС.

Флагманы представили одновременно с глобальной презентацией Galaxy Unpacked в Сан-Франциско 25 февраля. МТС организовала стрим события на shop.mts.ru, а также в VK.

«Прошлогодний предзаказ на линейку S25 оказался самым высоким за последние три года — он превысил показатели 2024 года в пять раз. Мы ожидаем, что S26 с ее улучшенными функциями продолжит эту тенденцию и станет одной из самых популярных новинок года», — заявил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Новые Galaxy представлены в четырех цветах: белом, черном, голубом и фиолетовом. Гаджеты оснащены процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, до 16 ГБ RAM, экранами Dynamic AMOLED 2X/QHD+ до 6.9 дюймов с частотой обновления до 120 Гц.

Galaxy S26 Ultra интересен функцией Антишпион, которая представлена впервые. Она ограничивает углы обзора и защищает дисплей от посторонних взглядов. Камеры на смартфоне — 200 МП основная с ProVisual Engine, переменный зум 3–10x и сверхширокоугольный объектив 50 МП. Батареи у смартфонов от 4300 до 5000 мАч (зарядка 25–60 Вт), а также есть Galaxy AI 2.0 для умных фишек.

Оформить предзаказ можно до 26 марта. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. рублей в зависимости от модели и конфигурации смартфона. Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС в период предзаказа:

S26 12 +256GB — 89 990 рублей;

S26 12 +512GB — 104 990 рублей;

S26+ 12+256GB — 104 990 рублей;

S26+ 12+512GB — 119 990 рублей;

S26 Ultra 12+256GB — 124 990 рублей;

S26 Ultra 12+512GB — 144 990 рублей;

S26 Ultra 16+1TB — 189 990 рублей.

Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами, а также выгода до 20 тыс. рублей.

Помимо новых смартфонов, россияне могут заполучить Galaxy Buds4 Pro. Эта модель впервые получила увеличенный низкочастотный динамик, продвинутую систему активного шумоподавления (ANC) и передовой адаптивный эквалайзер (EQ), которые обеспечивают звучание, максимально близкое к студийной записи.

Также серия предлагает программные обновления, совершенствующие качество звука и адаптирующие его под окружающую обстановку.

Стоимость Samsung Galaxy Buds4 в МТС в период предзаказа:

Galaxy Buds4 — 14 490 рублей;

Galaxy Buds4 Pro — 19 990 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.