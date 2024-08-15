В России стартовал молодежный конкурс «Индекс мечтателя»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя». Проект направлен на реализацию личностного и профессионального потенциала молодежи от 15 лет до 21 года, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Индекс мечтателя» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Регистрация на конкурс продлится до 15 ноября текущего года.

На цифровой платформе каждому участнику откроют доступ к набору упражнений для работы со своими идеями и мечтами. Итоговый рейтинг будет состоять из оценки навыков и конкретных инициатив участников по использованию возможностей личного развития в стране, умений мотивировать и поддерживать других людей, а также стремления трансформировать мечту в позитивную и социально значимую цель.

«Недавно завершила работу наша совместная с „Движением Первых“ экспозиция „Первые в России — стране возможностей“ в рамках Международной выставки-форума „Россия“. Десятки тысяч людей со всей страны смогли визуализировать свои мечты в нашем павильоне», — заявил первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей

Он подчеркнул, что новый проект «Индекс мечтателя» разработан для дальнейшей помощи молодежи в достижении своих целей. Подать заявку на участие могут молодые люди от 15 лет до 21 года со всей страны.

В финал пройдут 200 участников, показавших лучшие результаты. Ребята получат приглашения на форум «Путешествие к мечте» в Мастерской управления «Сенеж», где состоится финал.

Президентская платформа и Росмолодежь предусмотрели возможность получения гранта на реализацию соцпроекта. С 1 сентября конкурсанты могут подать заявку на грант до 500 тыс. рублей. Помимо этого, участники конкурса получат баллы программы развития «Другое Дело», сувенирную продукцию и другие подарки.