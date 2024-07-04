В России создали магнитный графен для компьютерной памяти

сегодня в 18:23

В Курчатовском институте показали магнитный материал на основе графена

В Курчатовском институте специалисты презентовали новый магнитный материал на основе графена. Ожидается, что в будущем он поможет сохранять и передавать информацию на компьютере и других гаджетах, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Материал — структурная пара из двухмерного магнита и графина, интегрированная в кремниевую технологию. Для двумерного магнита применяется упорядоченная решетка атомов гадолиния толщиной в один атом. Двумерный магнит обеспечивает магнитные свойства пары, а графен выполняет электронный перенос.

Эта система может стать фундаментом для разработки новых приборов спиновой электроники.

«Мы полагаем, что материалы спиновой электроники на основе графена перспективны для создания новых технологий хранения, обработки и передачи информации», — сказал руководитель проекта Дмитрий Аверьянов.

Новые материалы могут использоваться при разработке спинтронных устройств логики и спинтронных устройств компьютерной памяти.

Работу поддержал Российский научный фонд (РНФ), выделив грант.