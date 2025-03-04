В России создаются стандарты диагностики промышленного оборудования

Эксперты «Газпромнефть — смазочные материалы» делятся опытом в сфере диагностики и обслуживания оборудования с техническими специалистами России и зарубежья.

Комплексная система повышения квалификации разработана совместно с преподавателями крупнейших российских вузов для сотрудников международной сети G-Profi Expert Center. Стандарты в сфере диагностики современной техники сформированы на базе многолетнего и уникального опыта компании.

Курс разработан для развития пересекающихся навыков и актуализации знаний специалистов эксперт-центров на всех уровнях: от основ диагностики до углубленных данных о химических и физических свойствах смазочных материалов. Проект включает лекционные и практические занятия. Технические консультанты изучают работу с высокотехнологичными приборами мобильной лаборатории, такими как ИК-спектрометр, рентгенофлуоресцентный спектрометр и вискозиметр, для точной проверки оборудования на производственных площадках.

«Специалисты „Газпромнефть-СМ“ регулярно делятся своим опытом с коллегами и будущими профессионалами на научных конференциях, отраслевых форумах, лекциях в учебных заведениях. В образовательной сфере нет места конкуренции, ведь от ее развития зависит будущее всей отрасли. Современные методики, основанные на опыте ведущих экспертов, гораздо эффективнее и способствуют созданию профессионального сообщества, готового даже к самым большим вызовам», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.