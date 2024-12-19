В России создадут «систему одного окна» для переселенцев

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил о своих планах по созданию системы «одного окна» для помощи переселенцам из Курской области. Это предложение было выдвинуто журналистом Ксенией Собчак. Путин подчеркнул значимость работы волонтеров и пообещал, что каждый получит необходимое внимание, сообщает «Царьград» .

В ходе своего выступления Путин выразил готовность обсудить возможность запуска данной системы, которая облегчила бы процесс получения поддержки для людей из Курской области.

Собчак инициировала обсуждение этой идеи, и президент отметил, что усилия волонтеров заслуживают особой благодарности. Путин также заверил, что никто не будет оставлен без помощи и заботы в это непростое время.

«Это делают волонтеры (помогают беженцам — ред.), за что всем волонтерам хочу выразить слова благодарности. Они доходят до конкретного человека и тоньше иногда чувствуют, что получается у государства, а где что-то сбоит», — отметил российский лидер.

Президент также подчеркнул важность реализации государственной программы по восстановлению Курской области. Он добавил, что рассмотрит варианты внедрения системы «одного окна» или аналогичного механизма для координации помощи беженцам. Каждый получит необходимую поддержку, заключил Владимир Путин.