В России сократилось число скачиваний пиратских видеоигр

Эксперты отмечают, что на фоне развития отечественных платформ, а также снижения пиратской деятельности в Сети, число скачиваний нелегальных видеоигр в России сократилось, пишет РБК .

В первой половине 2024 года россияне скачали пиратских игр примерно на сумму в 190 млрд рублей. Соответствующие данные приводит онлайн-школа разработки игр и компьютерной графики XYZ (входит в холдинг Ultimate Education). Данных на первую половину 2023 года у исследователей нет, а вот по итогам всего прошлого года объем скаченных пиратских игр оценили в 324 млрд рублей.

В первом полугодии 2024 года объем нелегальных скачиваний сократился на фоне отсутствия громких релизов. Во втором квартале реальная стоимость пиратских копий игр сократилась на 39% относительно первого — со 118 млрд до 72 млрд руб.

Доля «пиратов» за первые три месяца текущего года в России составляла 74%, а в следующие три месяца показатель существенно сократился и достиг 38%.