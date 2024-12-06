В России сделают жизнь в селах более привлекательной

В рамках нового этапа федерального проекта «Российское село» планируется значительно улучшить жизнь в сельской местности, сделав ее привлекательнее для работы и жизни, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что очень важно дать людям качественные стандарты жизни и мотивацию работать в АПК.

«Мы проанализировали причины оттока людей из сел. Первый глобальный вопрос — работа и заработные платы на селе. Главными работодателями на селе являются не крупные агрохолдинги, а малые и средние формы хозяйств. Вторая причина — разница в социальной инфраструктуре в городе и на селе», — рассказал Двойных.

По его словам, в России действует программа комплексного развития сельских территорий. Она получила дополнительное финансирование на 2025 год. Эти деньги планируют потратить на ремонт сельских школ, детских садов, больниц, дорог, а также на сельские ипотеки.

Двойных добавил, что за сроками и качеством этих средств будет вестись строгий надзор. Также планируется уделить внимание качеству и покрытию сельских территорий сотовой связью.