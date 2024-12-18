В России с января ужесточат условия покупки СИМ-карт иностранцами и беженцами

С 1 января 2025 года заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и при условии подтверждения достоверности сведений о лице посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Также до 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести ранее заключенные договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства в соответствие с новыми правилами. В случае неисполнения указанной обязанности операторы прекратят оказание услуг радиоподвижной телефонной связи по таким договорам.

Новые правила не будут применяться в отношении иностранных граждан, являющихся дипломатическими работниками и членами их семей, а также должностными лицами международных организаций.

С 1 января 2025 года новое регулирование оборота СИМ-карт предусматривает особенности продажи СИМ-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Теперь заключение договора об оказании услуг связи будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства (паспорт, вид на жительство лица без гражданства, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, разрешение на временное проживание лица без гражданства), и при условии подтверждения достоверности сведений о лице посредством ЕСИА и ЕБС.

Также начало оказания услуг связи возможно только после подтверждения достоверности сведений о лице; договор об оказании услуг связи должен содержать сведения об идентификаторе (IMEI) пользовательского оборудования (телефона, планшета и т. д.), в котором будет использоваться СИМ-карта. При установке СИМ-карты в другое устройство услуги связи не оказываются до указания IMEI этого устройства в договоре; заключение договора посредством сети Интернет не допускается; лицу может быть выделено не более 10 номеров сотовой связи; указанные ограничения в отношении иностранных граждан не распространяются на дипломатических работников и членов их семей, должностных лиц международных организаций (ч. 5 ст. 45.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ).

С 1 января также запретят анонимно оплачивать телефонный номер наличными средствами. Оплата телефонного номера должна осуществляться только при предоставлении паспорта или с использованием ЕСИА в банках, отделениях Почты России, салонах операторов связи и иных организаций, осуществляющих прием наличных платежей в соответствии с законодательством.

Вместе с тем устанавливается, что корпоративные/служебные номера предоставляются только работникам организации.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года при покупке СИМ-карты иностранные граждане и лица без гражданства будут уведомлены об этом на Госуслугах и СМС-сообщением; в личном кабинете иностранного гражданина или лица без гражданства на Госуслугах будут отображаться все зарегистрированные на него телефонные номера. При этом лицо сможет отказаться от телефонного номера на Госуслугах.