В России развиваются отечественные сервисы видеоконференцсвязи

В России переживают серьезный подъем и развитие отечественные сервисы видеоконференцсвязи, они уже сумели потеснить иностранные бренды, сообщает АБН 24 .

Как рассказал журналистам генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский, это стало результатом зрелости и оригинальности решений российских специалистов. Развитие отечественного ПО также позволяет лучше защищать компьютеры и гаджеты от вирусов.

«Однако, несмотря на успешное развитие российских ВКС-систем, существуют факторы, замедляющие процесс их внедрения. В частности, привычки пользователей и неготовность частных компаний к замене иностранного ПО, в которое ранее были вложены значительные инвестиции», — также заявил журналистам эксперт.

После пандемии коронавируса видеоконференции превратились в серьезный инструмент для онлайн-работы, и развитие отечественных сервисов — очень важный для бизнеса процесс.