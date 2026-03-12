В России разработано синтетическое масло для деревообрабатывающих предприятий

Специалисты компании «Газпромнефть-СМ» создали уникальное синтетическое масло Gazpromneft Chainlube F-Synth 250 для оборудования деревообрабатывающих предприятий. До этого подобные смазочные материалы в основном завозились в Россию из-за границы. По своим эксплуатационным качествам новая разработка не уступает лучшим импортным аналогам.

Высокотемпературное масло в первую очередь создано для обслуживания цепей, задействованных в сушильных туннелях и камерах. Именно с этого этапа стартует переработка необработанной древесины в пиломатериалы и конечные продукты. Ежегодная емкость отечественного рынка высокотемпературных цепных масел оценивается примерно в 300–400 т.

В условиях высоких температур стандартные смазки быстро выгорают или стекают с поверхностей, провоцируя преждевременный износ и поломки техники. Новый же продукт отличается исключительной термической стабильностью, превосходной адгезией к металлическим поверхностям, минимизирует трение и защищает детали от износа. Даже в экстремальных условиях, при нагреве до +250°C, масло не допускает образования нагара. Благодаря такому набору свойств, его применение возможно и в других отраслях: металлургической, стекольной, горнодобывающей, бумажной, строительной и сельскохозяйственной.

В данный момент ведется подготовка к выпуску первой промышленной партии нового цепного масла. После этого продукт ожидают опытно-промышленные испытания, которые пройдут на базе профильного предприятия для подтверждения его эффективности в реальных рабочих условиях.

«Газпромнефть-СМ» продолжает осваивать новые технологически сложные ниши на рынке смазочных материалов. Деревообрабатывающие предприятия уже давно являются потребителями нашей продукции: гидравлических, редукторных и других масел и смазок. Новый инновационный продукт органично дополнит комплексное предложение компании для деревообработки и позволит заместить импорт в этой сфере», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.