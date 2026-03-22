В России разработали новый стандарт обучения для учеников 10-11-х классов

Минпросвещения разработало новый образовательный стандарт для учеников 10-11-х классов. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта ведомства, руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева Максима Костенко, школам следует заранее готовиться к нововведениям.

«Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования», — заявил Костенко.

Одно из ключевых нововведений касается профильного обучения. Школьники смогут либо не выбирать профильные предметы и изучать все на базовом уровне, либо углубленно заниматься в рамках существующих профилей с возможностью создания специализированных классов — медицинских, инженерных, лингвистических и других.

Второе важное изменение — стандарт впервые четко регламентирует оснащение каждого предметного кабинета. В перечень оборудования вошли цифровые лаборатории, бинокулярные микроскопы, модели ракет и другие средства.

Нововведения обеспечат практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны.

