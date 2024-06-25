В России разработают удостоверение многодетной семьи единого образца

Сенатор Инна Святенко выступила за внедрение в России удостоверения многодетной семьи единого образца. Соответствующее обращение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает 360.ru .

Святенко отметила, что российские родители зачастую лишаются льгот во время путешествий по стране из-за отсутствия официального статуса многодетной семьи.

«Это нужно исправить — сделать так, чтобы в любой точке страны многодетные могли пользоваться всеми мерами поддержки и льготами», — подчеркнула член Совета Федерации.

По мнению сенатора, документ должен быть разработан как в печатном виде, так и в электронном. Премьер Мишустин одобрил такую идею, указав, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Глава правительства России заверил, что удостоверением многодетной семьи можно будет воспользоваться в повседневной жизни, а также в соцорганизациях.