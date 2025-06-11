В России растет спрос на тарпаулиновые и ПВХ тенты

Общество

Фото - © © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Причины купить тент из современных материалов очевидны: прочность, водонепроницаемость, устойчивость к температурным колебаниям и долговечность делают тенты из современных материалов универсальным решением для бизнеса, частных нужд и промышленного сектора.

Где особенно вырос спрос?

  • Строительная отрасль
  • Сельское хозяйство
  • Транспорт и логистика
  • Мероприятия и массовые сборы
  • Сфера ивент-услуг
  • Частное использование

Почему выбирают тарпаулин и ПВХ?

  • Прочность и устойчивость к погодным условиям
  • Легкость транспортировки и монтажа
  • Долговечность: от 3 до 7 лет и более
  • Возможность повторного использования и ремонта
  • Широкий выбор плотности, цвета и размеров

Какие материалы заменяют тарпаулин и ПВХ?

Водоотталкивающий брезент. Он тяжелый, подвержен гниению и впитывает воду. Сегодня его все чаще заменяют на ПВХ.

Дешевую полиэтиленовую пленку. Она быстро рвется, выгорает на солнце и не выдерживает механических нагрузок. Тарпаулин, армированный и ламинированный, служит в разы дольше и при этом стоит недорого.

Технические ткани, включая прорезиненные и ватиновые покрытия, которую проигрывают по гибкости, удобству хранения и прочности.

Узнать больше о современных тентах и приобрести их вы можете на сайте компании TentSib: https://tentisib.ru/.

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