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В России растет спрос на тарпаулиновые и ПВХ тенты

Причины купить тент из современных материалов очевидны: прочность, водонепроницаемость, устойчивость к температурным колебаниям и долговечность делают тенты из современных материалов универсальным решением для бизнеса, частных нужд и промышленного сектора.

Где особенно вырос спрос?

Строительная отрасль

Сельское хозяйство

Транспорт и логистика

Мероприятия и массовые сборы

Сфера ивент-услуг

Частное использование

Почему выбирают тарпаулин и ПВХ?

Прочность и устойчивость к погодным условиям

Легкость транспортировки и монтажа

Долговечность: от 3 до 7 лет и более

Возможность повторного использования и ремонта

Широкий выбор плотности, цвета и размеров

Какие материалы заменяют тарпаулин и ПВХ?

Водоотталкивающий брезент. Он тяжелый, подвержен гниению и впитывает воду. Сегодня его все чаще заменяют на ПВХ.

Дешевую полиэтиленовую пленку. Она быстро рвется, выгорает на солнце и не выдерживает механических нагрузок. Тарпаулин, армированный и ламинированный, служит в разы дольше и при этом стоит недорого.

Технические ткани, включая прорезиненные и ватиновые покрытия, которую проигрывают по гибкости, удобству хранения и прочности.

Узнать больше о современных тентах и приобрести их вы можете на сайте компании TentSib: https://tentisib.ru/.

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