В России растет интерес к «менеджерам по счастью»

В настоящее время в России растет интерес к новому направлению в HR — Chief Happiness Officer (CHO), или «менеджеру по счастью». Российские компании нанимают специального человека, который следит за эмоциональным фоном в коллективе, а также работает на профилактику профессионального выгорания среди сотрудников. По словам HR бизнес-партнера КГ PROGRESS Екатерины Зеленковой, тренд стал набирать популярность в течение последних двух лет, пишет Газета.ru .

«Это не просто дань моде, а ответ на реальные вызовы. Мы видим резкий рост выгорания среди сотрудников в условиях постоянной турбулентности — на фоне пандемии, экономических и социальных кризисов. Люди переосмысливают ценности, и на первый план выходит не только уровень дохода, но и эмоциональное благополучие, уважение, гибкость, ощущение смысла в работе», — рассказала эксперт.

Зеленкова указала на то, что молодое поколение россиян не готово работать так, как работали их родители, бабушки и дедушки. Начинающие специалисты отказываются посещать «работу ради работы», они хотят большего: улучшить материальное положение, влиять на какие-то процессы внутри компании, а также развиваться. Для нового поколения понятие «счастье» — это измеримая категория, а не что-то абстрактное.

По словам эксперта, современный бизнес это понимает и тоже начинает адаптироваться под потребности сотрудников. HR-функции теперь затрагивают не только административные процессы, но и эмоциональные. Такие специалисты пока что совмещают задачи по оцениванию уровня счастья в коллективе с другим функционалом, но все равно отрасль постепенно развивается.