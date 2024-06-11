В России пройдет ежегодный смотр-конкурс «Хрустальное колесо»

Комиссия общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с федеральным проектом «Парки России» в рамках реализации межкомиссионного проекта «Год семьи в парках России» осуществляет поддержку XXII Международного конкурса «Хрустальное колесо», об этом сообщают организаторы мероприятия.

Целью конкурса является выявление лидеров парковой отрасли и распространение лучших практик в сфере формирования комфортной городской среды, а также отдыха и семейных развлечений.

Конкурс предусматривает 22 номинации, включая 5 номинаций в категории «Открытые парки» (от малых городов с населением до 5 тыс. человек до крупнейших городов с населением от 1 млн человек).

Конкурс является одной из старейших и наиболее авторитетных профессиональных состязательных площадок в индустрии развлечений, объединяющей городские парки, аквапарки, развлекательные центры, а также производителей аттракционов и игрового оборудования. Ежегодно в конкурсе участвует более 100 конкурсантов. Победителей определяет экспертная конкурсная комиссия по итогам голосования.

Объявление результатов и награждение победителей конкурса состоится в рамках XXXIII форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха в городе Сочи с 23 по 28 сентября 2024 года.

Участие в конкурсе позволит организациям получить профессиональную оценку качества своей деятельности, перенять передовой опыт представителей отрасли и способствовать формированию позитивного имиджа и инвестиционной привлекательности развлекательной индустрии региона.

Заявки необходимо направлять на адрес электронной почты: Ispolkomsapir@yandex.ru.