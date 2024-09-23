В России проходит программа повышения квалификации «Семьеведение»

сегодня в 16:30

До 20 декабря в России реализуется образовательная программа повышения квалификации «Преподавание курса „Семьеведение“ согласно ФГОС и ФООП ООО и СОО», говорится на сайте семья2024.рф .

В рамках программы учителя ознакомятся с новейшими подходами к преподаванию, научатся интегрировать межпредметные связи, а также осваивать инновационные методы обучения, соответствующие современным требованиям ФГОС и ФООП.

По завершении обучения по образовательной программе повышения квалификации предоставляется удостоверение о повышении квалификации, который подтвердит педагогам квалификацию и право на ведение профессиональной деятельности в сфере образования.

Принять участие в программе могут педагоги образовательных организаций России, реализующие общеобразовательные программы и основные профессиональные образовательные программы.

Программа реализуется онлайн на сайте федеральной инновационной площадки Минобрнауки России «Единыйурок.рф»

Результаты обучения по программе будут представлены в Минобрнауки России и Минтруд России для учета в работе в рамках проводимого в 2024 году Года семьи.